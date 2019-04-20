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На Великдень транспорт у Києві працюватиме довше

Субота, 20 квітня 2019, 08:48

Під час святкування Великодня та проведення поминальних днів буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту.

Як повідомляє сайт КМДА, відповідне рішення ухвалено на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації.

Так, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня – на 1 годину раніше.

Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Дмитро Рахматуллін, так само передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту у ніч на 28 квітня на 1 годину та розпочати роботу 28 квітня на 1 годину раніше.

"Тим самим буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, що проходять біля станцій метро", - зазначають у КМДА.

Крім того, заплановано збільшити кількість одиниць міського транспорту, що курсує біля місць проведення богослужінь, а біля самих місць богослужінь під час святкування Пасхи запровадити додаткові зупинки.

Передбачено також збільшення кількості транспорту та організацію додаткових маршрутів для перевезення киян до міських кладовищ у поминальні дні.

Українська правда
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