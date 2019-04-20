На Великдень транспорт у Києві працюватиме довше

Під час святкування Великодня та проведення поминальних днів буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту.

Як повідомляє сайт КМДА, відповідне рішення ухвалено на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації.

Так, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня – на 1 годину раніше.

Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Дмитро Рахматуллін, так само передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту у ніч на 28 квітня на 1 годину та розпочати роботу 28 квітня на 1 годину раніше.

"Тим самим буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, що проходять біля станцій метро", - зазначають у КМДА.

Крім того, заплановано збільшити кількість одиниць міського транспорту, що курсує біля місць проведення богослужінь, а біля самих місць богослужінь під час святкування Пасхи запровадити додаткові зупинки.

Передбачено також збільшення кількості транспорту та організацію додаткових маршрутів для перевезення киян до міських кладовищ у поминальні дні.