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На Пасху транспорт в Киеве будет работать дольше

Суббота, 20 апреля 2019, 08:48

Во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней будет продлена работа городского пассажирского транспорта.

Как сообщает сайт КГГА, соответствующее решение принято на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации.

Так, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на 1 час дольше, а 28 апреля – на 1 час раньше.

Как сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин, также предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь на 28 апреля на 1 час и начать работу 28 апреля на 1 час раньше.

"Тем самым будет организована перевозка пассажиров маршрутами, проходящими возле станций метро", - отмечают в КГГА.

Кроме того, планируется увеличить количество единиц транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений, а у самых мест богослужений во время празднования Пасхи ввести дополнительные остановки.

Предусмотрено также увеличение количества транспорта и организация дополнительных маршрутов для перевозки киевлян к городским кладбищам в поминальные дни.

Украинская правда
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