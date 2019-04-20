На Пасху транспорт в Киеве будет работать дольше

Во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней будет продлена работа городского пассажирского транспорта.

Как сообщает сайт КГГА, соответствующее решение принято на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации.

Так, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на 1 час дольше, а 28 апреля – на 1 час раньше.

Как сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин, также предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь на 28 апреля на 1 час и начать работу 28 апреля на 1 час раньше.

"Тем самым будет организована перевозка пассажиров маршрутами, проходящими возле станций метро", - отмечают в КГГА.

Кроме того, планируется увеличить количество единиц транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений, а у самых мест богослужений во время празднования Пасхи ввести дополнительные остановки.

Предусмотрено также увеличение количества транспорта и организация дополнительных маршрутов для перевозки киевлян к городским кладбищам в поминальные дни.