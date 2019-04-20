Аеропорти Бельгії виправили Kiev на Kyiv
Аеропорти Бельгії почали писати назву столиці України відповідно до української транслітерації – Kyiv замість Kiev.
Про це повідомило у п’ятницю ввечері посольство України в Бельгії.
"Добрі новини з Королівства Бельгія. Бельгійські аеропорти приєднались до кампанії #CorrectUA, і тепер ви можете побачити прильоти літаків із міста Kyiv, а не Кiev", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертаються до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.
- У березні один із найбільших міжнародних аеропортів світу – стамбульський аеропорт імені Ататюрка – почав використовувати англомовне написання українських міст Київ, Харків, Львів та Одеса відповідно до української транслітерації.
- Загалом до кампанії долучилося вже більше 26 аеропортів світу.
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