Аеропорти Бельгії виправили Kiev на Kyiv

Аеропорти Бельгії почали писати назву столиці України відповідно до української транслітерації – Kyiv замість Kiev.

Про це повідомило у п’ятницю ввечері посольство України в Бельгії.

"Добрі новини з Королівства Бельгія. Бельгійські аеропорти приєднались до кампанії #CorrectUA, і тепер ви можете побачити прильоти літаків із міста Kyiv, а не Кiev", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: