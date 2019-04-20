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Аеропорти Бельгії виправили Kiev на Kyiv

Субота, 20 квітня 2019, 09:06

Аеропорти Бельгії почали писати назву столиці України відповідно до української транслітерації – Kyiv замість Kiev.

Про це повідомило у п’ятницю ввечері посольство України в Бельгії.

"Добрі новини з Королівства Бельгія. Бельгійські аеропорти приєднались до кампанії #CorrectUA, і тепер ви можете побачити прильоти літаків із міста Kyiv, а не Кiev", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертаються до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.
  • У березні один із найбільших міжнародних аеропортів світу – стамбульський аеропорт імені Ататюрка – почав використовувати англомовне написання українських міст Київ, Харків, Львів та Одеса відповідно до української транслітерації.
  • Загалом до кампанії долучилося вже більше 26 аеропортів світу.

Українська правда

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Теми: БельгіяЄСтранспортКиїв
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