Аэропорты Бельгии исправили Kiev на Kyiv

Аэропорты Бельгии начали писать название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией - Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщило в пятницу вечером посольство Украины в Бельгии.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", - говорится в сообщении.

Напомним: