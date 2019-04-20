Аэропорты Бельгии исправили Kiev на Kyiv
Суббота, 20 апреля 2019, 09:06
Аэропорты Бельгии начали писать название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией - Kyiv вместо Kiev.
Об этом сообщило в пятницу вечером посольство Украины в Бельгии.
"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", - говорится в сообщении.
Напомним:
- В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращаются к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.
- В марте один из крупнейших международных аэропортов мира - стамбульский аэропорт имени Ататюрка - начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса в соответствии с украинской транслитерацией.
- Всего к кампании присоединились уже более 26 аэропортов мира.
Украинская правда