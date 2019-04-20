Аэропорты Бельгии исправили Kiev на Kyiv

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Суббота, 20 апреля 2019, 09:06

Аэропорты Бельгии начали писать название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией - Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщило в пятницу вечером посольство Украины в Бельгии.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращаются к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.
  • В марте один из крупнейших международных аэропортов мира - стамбульский аэропорт имени Ататюрка - начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса в соответствии с украинской транслитерацией.
  • Всего к кампании присоединились уже более 26 аэропортов мира. 

Украинская правда

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Темы: Бельгия ЕС транспорт Киев


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