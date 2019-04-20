OCCRP: Коломойський з Боголюбовим вивели $5,5 млрд із Приватбанку через Кіпр

Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов змогли вивести з нього 5,5 млрд доларів через філію банку на Кіпрі.

Механізм виведення з Приватбанку коштів описує Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.

"Ця схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, оскільки Національний банк України розглядав кіпрську філію Приватбанку так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, переведені на Кіпр, залишають Україну", - йдеться в матеріалі.

Водночас OCCRP зазначає, що кіпрські регулятори або не змогли виявити, що різні банківські перекази на загальну суму 5,5 млрд. доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних заходів, щоб зупинити їх.

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