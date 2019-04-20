OCCRP: Коломойский с Боголюбовым вывели $5,5 млрд из Приватбанка через Кипр

Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него 5,5 миллиардов долларов через филиал банка на Кипре.

Механизм вывода из Приватбанка средств описывает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Свои выводы организация основывает на аудите компании Kroll.

"Эта схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, покидают Украину", - говорится в материале.

В то же время OCCRP отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.

Напомним: