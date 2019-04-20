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OCCRP: Коломойский с Боголюбовым вывели $5,5 млрд из Приватбанка через Кипр

Суббота, 20 апреля 2019, 10:06
OCCRP: Коломойский с Боголюбовым вывели $5,5 млрд из Приватбанка через Кипр

Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него 5,5 миллиардов долларов через филиал банка на Кипре.

Механизм вывода из Приватбанка средств описывает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Свои выводы организация основывает на аудите компании Kroll.

"Эта схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, покидают Украину", - говорится в материале.

В то же время OCCRP отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.

Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • 19 апреля суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
  • Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
  • До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
  • В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

Украинская правда
Темы: ПриватКоломойскийКипр
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