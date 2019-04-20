ДСНС попереджає про заморозки, але загалом буде тепло
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в окремих областях України, по Києву та Київській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 20 квітня у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться на сайті ДСНС.
Водночас на решті території країни, 21 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).
Вночі 21 квітня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у східних, південних, Сумській і Дніпропетровській областях сильні заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).
22-23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий).
По Києву вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий). По Київській області вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).
В цілому, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр, у неділю очікується вночі прохолодна, вдень досить тепла погода.
Також очікується незначне коливання атмосферного тиску, в західних, Житомирській та Київській областях збільшення вологості повітря.
У західних, Житомирській, вдень місцями і в Київській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних, південних, Сумській і Дніпропетровській областях сильні заморозки в повітрі 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°.
У Києві в неділю без опадів; температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.
У понеділок в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 1-6° тепла, в більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 12-17° тепла.
У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.