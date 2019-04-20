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ДСНС попереджає про заморозки, але загалом буде тепло

Субота, 20 квітня 2019, 12:41
ДСНС попереджає про заморозки, але загалом буде тепло

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в окремих областях України, по Києву та Київській області.

 

"За даними УкрГідрометцентру, 20 квітня у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться на сайті ДСНС.

 

Водночас на решті території країни, 21 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий). 

Вночі 21 квітня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у східних, південних, Сумській і Дніпропетровській областях сильні заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

22-23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий).

По Києву вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий). По Київській області вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

В цілому, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр, у неділю очікується вночі прохолодна, вдень досить тепла погода.

Також очікується незначне коливання атмосферного тиску, в західних, Житомирській та Київській областях збільшення вологості повітря.

У західних, Житомирській, вдень місцями і в Київській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних, південних, Сумській і Дніпропетровській областях сильні заморозки в повітрі 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

У понеділок в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 12-17° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

Українська правда

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Теми: погода
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