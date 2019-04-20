ГСЧС предупреждает о заморозках, но в целом будет тепло

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках в отдельных областях Украины, по Киеву и Киевской области.

"По данным УкрГидрометцентра, 20 апреля в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится на сайте ГСЧС.

В то же время на остальной территории страны, 21 апреля на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).

Ночью 21 апреля в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый), в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

22-23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый).

По Киеву ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-2° (I уровень опасности, желтый). По Киевской области ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).

В целом, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, в воскресенье ожидается ночью прохладная, днем довольно теплая погода.

Также ожидается незначительное колебание атмосферного давления, в западных, Житомирской и Киевской областях увеличение влажности воздуха.

В западных, Житомирской, днем местами и в Киевской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье до 19°.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3°; днём 12-17° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.