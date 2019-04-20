На Волині затримали дезертира зі зброєю

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Субота, 20 квітня 2019, 13:11

На території Волинської області затримано військовослужбовця, який ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив військову частину.

Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада у Facebook.

"Повідомляємо, що військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, який ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив військову частину, – затримано групою спеціального призначення Західного територіального управління Військової служби правопорядку на території Волинської області! Зброя та боєприпаси знаходилися при ньому", - йдеться в повідомленні.

У бригаді додали, що розшуком та затриманням дезертира займалися військовослужбовці бригади, співробітники Військової служби правопорядку та Національної поліції України.

Разом з тим, поліція Волинської області повідомляє, що військовослужбовця військової частини А1008 міста Володимир-Волинський затримали у суботу після опівночі в селі Туличів Турійського району.

"Він перебував у цивільному одязі. При ньому правоохоронці вилучили сумку у якій знаходилася зброя з якою він залишив військову частину – автомат АКС із набоями. Нині тривають слідчо-оперативні дії. Із правопорушником працюють співробітники військової прокуратури та Державного бюро розслідувань", - зазначили в поліції.

Українська правда

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Теми: Волинська область Збройні сили поліція


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