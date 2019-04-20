На Волыни задержали дезертира с оружием

На территории Волынской области задержан военнослужащий, который вечером 16 апреля с оружием самовольно оставил воинскую часть.

Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада в Facebook.

"Сообщаем, что военнослужащий Григоренко Артем Станиславович, вечером 16 апреля с оружием самовольно оставивший воинскую часть, - задержан группой специального назначения Западного территориального управления Военной службы правопорядка на территории Волынской области! Оружие и боеприпасы находились при нем", - говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что розыском и задержанием дезертира занимались военнослужащие бригады, сотрудники Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины.

Вместе с тем, полиция Волынской области сообщает, что военнослужащего воинской части А1008 города Владимир-Волынский задержали в субботу после полуночи в селе Туличев Турийского района.

"Он находился в гражданской одежде. При нем правоохранители изъяли сумку, в которой находилось оружие, с которым он оставил военную часть - автомат АКС с патронами. Сейчас идут следственно-оперативные действия. С правонарушителем работают сотрудники военной прокуратуры и Государственного бюро расследований", - отметили в полиции.