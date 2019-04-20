У "день тиші" на вулицях лишилася прихована агітація – ЧЕСНО

У суботу, в "день тиші" перед другим туром виборів президента, на вулицях українських міст продовжує перебувати зовнішня реклама без вихідних даних, що за стилем нагадує агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, зазначаючи, що формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства.

Так, на вулицях Львова залишилася реклама з гаслом "Головне – не втратити країну!", яка нагадує агітацію Порошенка і є його передвиборчим слоганом.

Львів. Фото ЧЕСНО

Також можна зустріти борди "Зробимо їх разом", близькі за стилем до агітації Зеленського.

Проте дата "31 березня" вказує на те, що цю рекламу не зняли ще напередодні першого туру.

Львів. Фото ЧЕСНО

Водночас в русі зазначають, що частину агітації все-таки прибрали.

За спостереженнями ЧЕСНО, у Львові напередодні другого туру значно менше прихованої агітації, ніж було напередодні першого. Деяку рекламу, яка висіла ще у п’ятницю, у суботу вже прибрали.

"В Івано-Франківську багато площин, де була розміщена агітація, вже порожні або заклеєні. Водночас більшість тієї реклами, що залишилася, нагадує агітацію Порошенка", - йдеться у тексті.

Івано-Франківськ. Фото ЧЕСНО

Також є борди "Зустрінь весну без пороху!", які також були використані ще напередодні першого туру.

Івано-Франківськ. Фото ЧЕСНО

Цей меседж був притаманний агітації екс-кандидата у президенти від партії УКРОП Олександра Шевченка, який у другому турі підтримав Зеленського.

Примітно, що з першого туру залишилася прихована агітація Юлії Тимошенко.

Львів. Фото ЧЕСНО

Регіональні координатори руху ЧЕСНО також фіксують приховану агітацію в Луцьку та інших містах України.

Луцьк. Прихована агітація Зеленського. Фото ЧЕСНО

Луцьк. Прихована агітація Зеленського, яка залишилася з першого туру. Фото ЧЕСНО

Нагадаємо: