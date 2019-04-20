В "день тишины" на улицах осталась скрытая агитация - ЧЕСНО

В субботу, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента, на улицах украинских городов продолжает находиться наружная реклама без исходных данных, по стилю напоминающая агитацию кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО, отмечая, что формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства.

Так, на улицах Львова осталась реклама с лозунгом "Головне – не втратити країну", которая напоминает агитацию Порошенко и является его предвыборным слоганом.

Львов. Фото ЧЕСНО

Также можно встретить борды "Зробимо їх разом", близкие по стилю к агитации Зеленского.

Однако дата "31 марта" указывает на то, что эту рекламу не сняли еще накануне первого тура.

Львов. Фото ЧЕСНО

В то же время в движении отмечают, что часть агитации все же убрали.

Львов. Фото ЧЕСНО

По наблюдениям ЧЕСНО, во Львове накануне второго тура значительно меньше скрытой агитации, чем было накануне первого. Некоторую рекламу, которая висела еще в пятницу, в субботу уже убрали.

"В Ивано-Франковске многие плоскости, где была размещена агитация, уже пустые или заклеены. В то же время большинство той рекламы, которая осталась, напоминает агитацию Порошенко", - говорится в тексте.

Ивано-Франковск. Фото ЧЕСНО

Также есть борды "Зустрінь весну без пороху", которые также были использованы еще накануне первого тура.

Этот месседж был присущ агитации экс-кандидата в президенты от партии УКРОП Александра Шевченко, который во втором туре поддержал Зеленского.

ИВАНО-ФРАНКОВСК. ФОТО ЧЕСНО

Примечательно, что с первого тура осталась скрытая агитация Юлии Тимошенко.

Львов. Фото ЧЕСНО

Региональные координаторы движения ЧЕСНО также фиксируют скрытую агитацию в Луцке и других городах Украины.

Луцк. Скрытая агитация Зеленского. фото ЧЕСНО

Луцк. Скрытая агитация Зеленского, которая осталась с первого тура. фото ЧЕСНО

Напомним: