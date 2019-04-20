В "день тишины" на улицах осталась скрытая агитация - ЧЕСНО
В субботу, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента, на улицах украинских городов продолжает находиться наружная реклама без исходных данных, по стилю напоминающая агитацию кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Об этом сообщает движение ЧЕСНО, отмечая, что формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства.
Так, на улицах Львова осталась реклама с лозунгом "Головне – не втратити країну", которая напоминает агитацию Порошенко и является его предвыборным слоганом.
Также можно встретить борды "Зробимо їх разом", близкие по стилю к агитации Зеленского.
Однако дата "31 марта" указывает на то, что эту рекламу не сняли еще накануне первого тура.
В то же время в движении отмечают, что часть агитации все же убрали.
По наблюдениям ЧЕСНО, во Львове накануне второго тура значительно меньше скрытой агитации, чем было накануне первого. Некоторую рекламу, которая висела еще в пятницу, в субботу уже убрали.
"В Ивано-Франковске многие плоскости, где была размещена агитация, уже пустые или заклеены. В то же время большинство той рекламы, которая осталась, напоминает агитацию Порошенко", - говорится в тексте.
Также есть борды "Зустрінь весну без пороху", которые также были использованы еще накануне первого тура.
Этот месседж был присущ агитации экс-кандидата в президенты от партии УКРОП Александра Шевченко, который во втором туре поддержал Зеленского.
Примечательно, что с первого тура осталась скрытая агитация Юлии Тимошенко.
Региональные координаторы движения ЧЕСНО также фиксируют скрытую агитацию в Луцке и других городах Украины.
Напомним:
- Второй тур выборов президента состоится 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
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