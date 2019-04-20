"Мінування" двох ТЦ в Одесі: евакуювали понад 1000 осіб, вибухівку не знайшли

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Субота, 20 квітня 2019, 15:21

В Одесі правоохоронці перевірили повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській. 

За даними відділу комунікації поліції в Одеській області, повідомлення про "заміновані" заклади торгівлі надійшли одне за одним 20 квітня близько 12:00. 

Як повідомили правоохоронці, у торгових центрах та на прилеглих до них територіях вибухових пристроїв та речовин не виявлено. 

Під час перевірки з одного ТЦ було евакуйовано 760 співробітників та відвідувачів, з другого - 300 співробітників та відвідувачів.

 
 
фото - відділ комунікації поліції в Одеській обл.

На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Окрім того у поліції повідомили, що також перевіряють повідомлення про замінування споруди у провулку Некрасова у Приморському районі міста. 

 

Українська правда

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Теми: Одеса поліція


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