Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Мінування" двох ТЦ в Одесі: евакуювали понад 1000 осіб, вибухівку не знайшли

Субота, 20 квітня 2019, 15:21

В Одесі правоохоронці перевірили повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській. 

За даними відділу комунікації поліції в Одеській області, повідомлення про "заміновані" заклади торгівлі надійшли одне за одним 20 квітня близько 12:00. 

Як повідомили правоохоронці, у торгових центрах та на прилеглих до них територіях вибухових пристроїв та речовин не виявлено. 

Під час перевірки з одного ТЦ було евакуйовано 760 співробітників та відвідувачів, з другого - 300 співробітників та відвідувачів.

 
 
фото - відділ комунікації поліції в Одеській обл.

На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Окрім того у поліції повідомили, що також перевіряють повідомлення про замінування споруди у провулку Некрасова у Приморському районі міста. 

 

Українська правда
Теми: Одесаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Одеса
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
У бік Одеси летять ворожі безпілотники
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: