"Мінування" двох ТЦ в Одесі: евакуювали понад 1000 осіб, вибухівку не знайшли

В Одесі правоохоронці перевірили повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській.

За даними відділу комунікації поліції в Одеській області, повідомлення про "заміновані" заклади торгівлі надійшли одне за одним 20 квітня близько 12:00.

Як повідомили правоохоронці, у торгових центрах та на прилеглих до них територіях вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Під час перевірки з одного ТЦ було евакуйовано 760 співробітників та відвідувачів, з другого - 300 співробітників та відвідувачів.

фото - відділ комунікації поліції в Одеській обл.

На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Окрім того у поліції повідомили, що також перевіряють повідомлення про замінування споруди у провулку Некрасова у Приморському районі міста.