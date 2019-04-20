"Мінування" двох ТЦ в Одесі: евакуювали понад 1000 осіб, вибухівку не знайшли
В Одесі правоохоронці перевірили повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській.
За даними відділу комунікації поліції в Одеській області, повідомлення про "заміновані" заклади торгівлі надійшли одне за одним 20 квітня близько 12:00.
Як повідомили правоохоронці, у торгових центрах та на прилеглих до них територіях вибухових пристроїв та речовин не виявлено.
Під час перевірки з одного ТЦ було евакуйовано 760 співробітників та відвідувачів, з другого - 300 співробітників та відвідувачів.
На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.
Окрім того у поліції повідомили, що також перевіряють повідомлення про замінування споруди у провулку Некрасова у Приморському районі міста.