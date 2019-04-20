"Минирование" двух ТЦ в Одессе: эвакуировали больше 1000 человек, взрывчатку не нашли

В Одессе правоохранители проверили сообщение о заминировании двух торговых центров в Приморском районе на ул. Екатерининской и Пантелеймоновской.

По данным отдела коммуникации полиции в Одесской области, сообщение о "заминировании" заведений торговли поступили одно за другим 20 апреля около 12:00.

Как сообщили правоохранители, в торговых центрах и на прилегающих к ним территориях взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Во время проверки из одного ТЦ эвакуировали 760 сотрудников и посетителей, из другого - 300 сотрудников и посетителей.

ФОТО - ОТДЕЛ КОММУНИКАЦИИ ПОЛИЦИИ В Одесской обл.

На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Кроме того, в полиции сообщили, что также проверяют сообщение о заминировании здания в переулке Некрасова в Приморском районе города.