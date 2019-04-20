Залізничний вокзал у Києві "замінував" п'яний чоловік

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Субота, 20 квітня 2019, 16:32

У Києві з центрального залізничного вокзалу поліція евакуювала пасажирів та співробітників через анонімне повідомлення про замінування.

Про це 20 квітня повідомили у відділі комунікації поліції Києва. 

"До поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі Києва. На місце виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Проводиться огляд будівлі та прилеглої до неї території. 

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

"Після перевірки події буде надана відповідна правова кваліфікація", - зазначили у поліції. 

Пізніше речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що поліція затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" вокзалу.

"Мешканець Київської області перебував у стані алкогольного сп’яніння, у нього вилучили телефон, з якого він телефонував. Його затримано в порядку 208 ст. ККУ. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначив він.

Українська правда

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Теми: Київ залізниця поліція


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