Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировал" пьяный мужчина
В Киеве из помещения центрального железнодорожного вокзала полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников из-за анонимного сообщения о заминировании.
Об этом 20 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе Киева. На место выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении правоохранителей.
Проводится осмотр здания и прилегающей к ней территории.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
"После проверки события будет дана соответствующая правовая квалификация", - отметили в полиции.
Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что полиция задержала мужчину, который сообщил о "заминировании" вокзала.
"Житель Киевской области находился в состоянии алкогольного опьянения, у него изъяли телефон, с которого он звонил. Он задержан в порядке 208 ст. УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметил он.