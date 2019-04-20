Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировали"
В Киеве из помещения центрального железнодорожного вокзала полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников из-за анонимного сообщения о заминировании.
Об этом 20 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе Киева. На место выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении правоохранителей.
Проводится осмотр здания и прилегающей к ней территории.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
"После проверки события будет дана соответствующая правовая квалификация", - отметили в полиции.
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