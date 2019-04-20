Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировали"

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Суббота, 20 апреля 2019, 16:32

В Киеве из помещения центрального железнодорожного вокзала полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом 20 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе Киева. На место выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении правоохранителей.

Проводится осмотр здания и прилегающей к ней территории.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

"После проверки события будет дана ​​соответствующая правовая квалификация", - отметили в полиции.

Украинская правда

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Темы: Киев железная дорога полиция


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