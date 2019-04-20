Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Железнодорожный вокзал в Киеве "заминировал" пьяный мужчина

Суббота, 20 апреля 2019, 16:32

В Киеве из помещения центрального железнодорожного вокзала полиция эвакуировала пассажиров и сотрудников из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом 20 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе Киева. На место выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении правоохранителей.

Проводится осмотр здания и прилегающей к ней территории.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

"После проверки события будет дана ​​соответствующая правовая квалификация", - отметили в полиции.

Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что полиция задержала мужчину, который сообщил о "заминировании" вокзала.

"Житель Киевской области находился в состоянии алкогольного опьянения, у него изъяли телефон, с которого он звонил. Он задержан в порядке 208 ст. УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметил он.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевжелезная дорогаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Киев
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: