Протести у Парижі переросли у сутички, поліція застосувала сльозогінний газ

У Парижі тривають акції в рамках 23-ї хвилі протестів "жовтих жилетів", вже дійшло до силового протистояння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

В той час як французька влада заборонила проведення акцій на Єлисейських полях та в районі Собору Паризької Богоматері, дві демонстрації були санкціоновані префектурою.

Станом на 13:20 поліція повідомила про затримання 126 людей – в основному через знайдені у них заборонені під час протестів матеріали.

Невдовзі після початку акцій між їх учасниками і поліцією сталися перші сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Протестувальники підпалили один автомобіль і сміттєві баки.

Правоохоронці заявили, що серед протестувальників помічена агресивно налаштована група і закликали "жовті жилети" від неї відмежуватися.

Протести проходять також і в інших містах Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон у зв’язку з пожежею у Соборі Паризької Богоматері відклав звернення до громадян за підсумками національних дебатів. "Жовті жилети" вирішили не припиняти протести і закликали прибічників до мобілізації.