Протесты в Париже переросли в столкновения, полиция применила слезоточивый газ

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Суббота, 20 апреля 2019, 17:56

В Париже продолжаются акции в рамках 23-й волны протестов "желтых жилетов", уже дошло до силового противостояния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

В то время, как французские власти запретили проведение акций на Елисейских полях и в районе Собора Парижской Богоматери, две демонстрации были санкционированы префектурой.

По состоянию на 13:20 полиция сообщила о задержании 126 человек – в основном из-за найденных у них запрещенных во время протестов материалов.

Вскоре после начала акций между их участниками и полицией произошли первые столкновения. Полиция применила слезоточивый газ.

Правоохранители заявили, что среди протестующих замечена агрессивно настроенная группа и призвали "желтые жилеты" от нее отмежеваться.

Протесты проходят и в других городах Франции.

 

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери отложил обращение к гражданам по итогам национальных дебатов. "Желтые жилеты" решили не прекращать протесты и призвали сторонников к мобилизации. 

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