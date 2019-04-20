Активіста поранено через стрілянину у Кам'янському, постраждали ще двоє

Внаслідок стрілянини у центрі м.Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) поранено громадського активіста, керівника ГО "Рух Громадська Варта" Євгена Найду та постраждали ще двоє осіб.

Як повідомили 20 квітня у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, невідомі здійснили постріли у 33-річного активіста з автомобіля.

"Потерпілий зазнав поранення та був госпіталізований до лікарні. Внаслідок стрілянини постраждали двоє перехожих - чоловік та жінка, на місці їм було надано первинну медичну допомогу, їх стан задовільний", - повідомили у поліції.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події, вирішується питання про правову кваліфікацію події.

"До усіх, кому що-небудь відомо про обставини події, прохання звертатися за телефонами чергової частини управління карного розшуку (056) 756-57-02 та чергової частини ГУНП (056) 756 50 01", - зазначили правохоронці.

Місцеве видання "5692.com.ua" повідомляє, що стрілянина сталася на проспекті Тараса Шевченка біля торгово-розважального комплексу "ЦУМ".

За даними ЗМІ, інцидент стався близько 16:20. У Найду стріляли, коли той вийшов з банку.

"У цей момент до узбіччя під'їхав автомобіль з шашками таксі, темно-зеленого кольору, ймовірно Daewoo Lanos з польськими номерами. З нього вийшов чоловік у масці і зробив кілька пострілів в бік Найди зі зброї, схожої на обріз. Після цього чоловік з місця пригоди зник", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, місце події оточено поліцейськими, також там перебувають "невідомі, агресивно налаштовані молоді люди".

фото - 5692.com.ua

фото з сайту sobitie.com.ua

Як повідомляє видання "Событие", Найду доправили до міської лікарні швидкої допомоги, він перебуває в операційній. Головний лікар Ростислав Винар повідомив, що у Найди діагностовано "серйозні вонепальні поранення кінцівок".

Євген Найда відомий як громадський активіст і є главою ГО "Рух Громадська Варта", у 2015 році балотувався на пост мера Кам'янського.