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Активист ранен в результате стрельбы в Каменском, пострадали еще двое

Суббота, 20 апреля 2019, 18:55

В результате стрельбы в центре г.Каменское (бывший Днепродзержинск) ранен общественный активист, глава ОО "Рух Громадська Варта" Евгений Найда и пострадали еще два человека.

Как сообщили 20 апреля в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, неизвестные совершили выстрелы в 33-летнего активиста из автомобиля.

"Пострадавший получил ранение и был госпитализирован в больницу. В результате стрельбы пострадали двое прохожих - мужчина и женщина, на месте им была оказана первичная медпомощь, их состояние удовлетворительное", - сообщили в полиции.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации события.

"Ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах происшествия, просьба обращаться по телефонам дежурной части управления уголовного розыска (056) 756-57-02 и дежурную часть ГУНП (056) 756 50 01", - отметили правоохранители.

Местное издание "5692.com.ua" сообщает, что стрельба произошла на проспекте Тараса Шевченко возле торгово-развлекательного комплекса "ЦУМ".

По данным СМИ, инцидент произошел около 16:20. В Найду стреляли, когда тот вышел из банка.

"В этот момент к обочине подъехал автомобиль с шашками такси, темно-зеленого цвета, вероятно Daewoo Lanos, с польскими номерами. Из него вышел человек в маске и сделал несколько выстрелов в сторону Найды из оружия, похожего на обрез. После этого мужчина с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, место происшествия оцеплено полицейскими, также там находятся "неизвестные, агрессивно настроенные молодые люди".

 
фото - 5692.com.ua
 
фото с сайта sobitie.com.ua

Как сообщает издание "Событие", Найду доставили в городскую больницу скорой помощи, он находится в операционной. Главврач Ростислав Вынар сообщил, что у Найды диагностированы "серьезные огнестрельные ранения конечностей".

Евгений Найда известен как общественный активист и является главой ГО "Рух Громадська Варта", в 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

Украинская правда

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Темы: ДнепродзержинскДнепропетровская областьполиция
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