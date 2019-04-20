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Перші вибори депутатів в ОТГ: Центрвиборчком назвав дату

Субота, 20 квітня 2019, 20:57
Перші вибори депутатів в ОТГ: Центрвиборчком назвав дату

Центральна виборча комісія визначила дату проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах.

Відповідно до рішення ЦВК від 20 квітня, такі вибори відбудуться 30 червня 2019 року, повідомили у прес-службі Комісії. 

 Зокрема, вибори відбудуться у 5 ОТГ у Вінницькій області, в 1 ОТГ - у Волинській, в 2 ОТГ - у Житомирській, у 4 ОТГ - в Івано-Франківській області, у 5 ОТГ Київщини, в 1 ОТГ у Кіровоградській області, у 8 ОТГ Луганської області, у 12 ОТГ Миколаївської області, у 4 ОТГ Одещини, в 1 ОТГ у Полтавській області, у 3 ОТГ Рівненщини, у 4 ОТГ в Сумській області, в 1 ОТГ у Харківській області, в 2 ОТГ Херсонської області, в 1 ОТГ на Хмельниччині, у 3 ОТГ  на Черкащині, у 2 ОТГ в Чернівецькій області, та у 6 ОТГ у Чернігівській області.  

Початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів оголошується з 11 травня 2019 року. 

Окрім того на 30 червня 2019 року призначено додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад).

"Такі вибори відбудуться у Вінницькій області – в 1 сільській та 1 селищній радах; у Житомирській області – у 3 сільських та 2 селищних радах;  у Запорізькій області – в 1 селищній раді;  у Кіровоградській області – у 2 сільських радах;  у Луганській області – у 2 селищних радах; у Рівненській області – в 1 сільській та 1 селищній радах;  у Сумській області – в 1 сільській та 1 селищній радах;  у Тернопільській області – в 1 сільській та 1 селищній радах; у Харківській області – у 2 селищних радах;  у Херсонській області – в 1 селищній раді;  у Хмельницькій області – у 2 сільських радах;  у Черкаській області – у 2 сільських радах;  у Чернігівській області – в 1 сільській та 4 селищних радах", - йдеться у повідомленні.

Початок виборчого процесу вказаних додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад також призначено з 11 травня 2019 року.

Українська правда

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Теми: вибориЦВК
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