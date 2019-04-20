Первые выборы депутатов в ОТГ: Центризбирком назвал дату

Центральная избирательная комиссия определила дату проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных громадах.

Согласно решению ЦИК от 20 апреля, выборы состоятся 30 июня 2019 года, сообщили в пресс-службе Комиссии.

В частности, выборы пройдут в 5 ОТГ в Винницкой области, в 1 ОТГ - в Волынской обл., в 2 ОТГ - в Житомирской обл., в 4 ОТГ Ивано-Франковской области, в 5 ОТГ Киевщины, в 1 ОТГ в Кировоградской области, в 8 ОТГ Луганской области, в 12 ОТГ Николаевской области, в 4 ОТГ Одесской области, в 1 ОТГ в Полтавской области, в 3 ОТГ Ровенской обл., в 4 ОТГ в Сумской области, в 1 ОТГ в Харьковской области, в 2 ОТГ Херсонской области, в 1 ОТГ на Хмельнитчине, в 3 ОТГ на Черкасчине, в 2 ОТГ в Черновицкой области, и в 6 ОТГ в Черниговской области.

Начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов объявляется с 11 мая 2019 года.

Кроме того, на 30 июня 2019 г. назначены дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов).

"Такие выборы пройдут в Винницкой области - в 1 сельском и 1 поселковом советах; в Житомирской области - в 3 сельских и 2 поселковых советах; в Запорожской области - в 1 поселковом совете; в Кировоградской области - в 2 сельсоветах; в Луганской области - в 2 поселковых советах; в Ровенской области - в 1 сельском и 1 поселковом советах; в Сумской области - в 1 сельском и 1 поселковом советах; в Тернопольской области - в 1 сельском и 1 поселковом советах; в Харьковской области - в 2 поселковых советах; в Херсонской области - в 1 поселковом совете; в Хмельницкой области - в 2 сельсоветах; в Черкасской области - в 2 сельсоветах; в Черниговской области - в 1 сельском и 4 поселковых советах", - говорится в сообщении.

Начало избирательного процесса указанных дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов также назначен с 11 мая 2019 года.