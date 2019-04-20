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До Босфору увійшов британський корабель-розвідник

Субота, 20 квітня 2019, 21:56

До протоки Босфор увійшов британський розвідувальний корабель HMS Echo.

Про це 20 квітня повідомив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко. 

Він нагадав, що у листопаді 2018 року міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що HMS Echo буде працювати на Чорному морі протягом 2019 року "для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України", а у грудні корабель вже був з візитом в Одесі.

"20 квітня близько 20:11 до протоки Босфор увійшов розвідувальний корабель її Величності королеви Великої Британії HMS Echo (H87). Гідрографічні судна класу Echo призначені для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів та наземних операцій морського десанту", - зазначив Клименко.

 
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Клименко нагадав, що у грудні 2018 р. корабель вже був з візитом в Одесі.

Він додав, що корабель подібного класу "здатний забезпечити в реальному часі інформацію про навколишнє середовище, а також може виконувати завдання в антидиверсійній обороні та пошуку мін". 

Українська правда
Теми: Чорне мореВелика Британіяфлот
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