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В Босфор вошел британский корабль-разведчик

Суббота, 20 апреля 2019, 21:56

В пролив Босфор вошел британский разведывательный корабль HMS Echo.

Об этом 20 апреля сообщил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Он напомнил, что в ноябре 2018 г. министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что HMS Echo будет работать на Черном море в течение 2019 года "для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины", а в декабре корабль уже был с визитом в Одессе.

"20 апреля около 20:11 в пролив Босфор вошел разведывательный корабль Ее Величества королевы Великобритании HMS Echo (H87). Гидрографические суда класса Echo предназначены для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и наземных операций морского десанта", - отметил Клименко.

 
Клименко напомнил, что в декабре 2018 г. корабль уже был с визитом в Одессе.
Клименко напомнил, что в декабре 2018 г. корабль уже был с визитом в Одессе.

Он добавил, что корабль подобного класса "способен обеспечить в реальном времени информацию об окружающей среде, а также может выполнять задачи в антидиверсионной обороне и поиске мин".

Украинская правда
Темы: Черное мореВеликобританияфлот
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