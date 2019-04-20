У Києві "замінували" ТЦ "Гулівер"

У центрі Києва "замінували" торговий центр "Гулівер".

Про це "Українськї'ій правді" повідомили співробітники Нацполіції, які прибули на місце події.

Наразі правоохоронці ще не перевірили ТЦ, проводиться евакуація відвідувачів та працівників.

Поруч з торговим центром чергують кілька автівок поліції.

фото - Соня Лукашова, УП

Офіційного повідомлення поліції про "замінування" наразі немає.