У Києві "замінували" ТЦ "Гулівер"
У центрі Києва "замінували" торговий центр "Гулівер".
Про це "Українськї'ій правді" повідомили співробітники Нацполіції, які прибули на місце події.
Наразі правоохоронці ще не перевірили ТЦ, проводиться евакуація відвідувачів та працівників.
Поруч з торговим центром чергують кілька автівок поліції.
Офіційного повідомлення поліції про "замінування" наразі немає.
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