У Києві "замінували" ТЦ "Гулівер"

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Субота, 20 квітня 2019, 23:02

У центрі Києва "замінували" торговий центр "Гулівер".

Про це "Українськї'ій правді" повідомили співробітники Нацполіції, які прибули на місце події. 

Наразі правоохоронці ще не перевірили ТЦ, проводиться евакуація відвідувачів та працівників.

Поруч з торговим центром чергують кілька автівок поліції.

 
 
фото - Соня Лукашова, УП

Офіційного повідомлення поліції про "замінування" наразі немає.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Київ поліція


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