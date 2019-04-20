В центре Киева "заминировали" ТЦ "Гулливер"

В центре Киева "заминировали" торговый центр "Гулливер".

Об этом "Украинской правде" сообщили сотрудники Нацполиции, которые прибыли на место события.

В настоящее время правоохранители пока не проверили ТЦ, проводится эвакуация посетителей и сотрудников.

Рядом с торговым центром дежурят несколько машин полиции.



фото - Соня Лукашова, УП

Официального сообщения от полиции о "минировании" в настоящее время нет.