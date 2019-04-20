В центре Киева "заминировали" ТЦ "Гулливер"

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Суббота, 20 апреля 2019, 23:02

В центре Киева "заминировали" торговый центр "Гулливер".

Об этом "Украинской правде" сообщили сотрудники Нацполиции, которые прибыли на место события.

В настоящее время правоохранители пока не проверили ТЦ, проводится эвакуация посетителей и сотрудников.

Рядом с торговым центром дежурят несколько машин полиции. 


 
 
фото - Соня Лукашова, УП

Официального сообщения от полиции о "минировании" в настоящее время нет. 

Соня Лукашова, УП

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Темы: Киев полиция


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