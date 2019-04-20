Вибори: Бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК
Субота, 20 квітня 2019, 23:33
Напередодні другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.
Про це ввечері у суботу повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.
"За оперативними даними, усі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій", - зазначила вона.
"Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць. Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною", - заявила Сліпачук.
Українська правда