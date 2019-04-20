Вибори: Бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК

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Субота, 20 квітня 2019, 23:33

Напередодні другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

Про це ввечері у суботу повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. 

"За оперативними даними, усі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій", - зазначила вона.

"Всього було передано бюлетені для голосування у майже 30 тисяч дільниць. Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною", - заявила Сліпачук. 

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 ЦВК


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