Выборы: Бюллетени от окружных избирательных комиссий получили 100% УИК

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Суббота, 20 апреля 2019, 23:33

Накануне второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий получили все 100% участковых избирательных комиссий.

Об этом вечером в субботу сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"По оперативным данным, все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий", - отметила она.

"Всего было передано бюллетени для голосования на почти 30 тысяч участков. Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной", - заявила Слипачук.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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