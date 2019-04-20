Выборы: Бюллетени от окружных избирательных комиссий получили 100% УИК
Суббота, 20 апреля 2019, 23:33
Накануне второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий получили все 100% участковых избирательных комиссий.
Об этом вечером в субботу сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.
"По оперативным данным, все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий", - отметила она.
"Всего было передано бюллетени для голосования на почти 30 тысяч участков. Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной", - заявила Слипачук.
Украинская правда