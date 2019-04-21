Понад 50 громадських організацій занепокоєні позицією Зеленського щодо медичної реформи

Понад 50 громадських організацій звернулися до кандидата у президенти України Володимира Зеленського з проханням роз’яснити свою позицію щодо медичної реформи, яку зараз впроваджує Міністерство охорони здоров’я.

Про це йдеться у заяві опублікованій на сторінці ГО "Пацієнти України".

"Ми були шоковані Вашою оцінкою трансформації системи охорони здоров’я під час дебатів кандидатів у Президенти", - заявляють громадські організації.

Активісти нагадують, що необхідні для проведення медичної реформи закони приймалися Верховною Радою з 22 спроби завдяки зусиллям нинішньої команди Міністерства охорони здоров’я України. Система, яку впроваджує мінстерство, отримала повну підтримку Всесвітньої організації охорони здоров’я та позитивну оцінку від експертів з європейських країн.

"Перший етап реформи - реформа сімейної медицини - розпочався у 2018 році та відбувся в декілька разів швидше, ніж аналогічні зміни в країнах Європи. Свого сімейного лікаря обрали 27 мільйонів Українців. 70% наших співгромадян задоволені своїм вибором. Тисячі сімейних лікарів уже відчули ефект першого етапу реформи і отримали зарплати в 3-5 разів разів вищі, ніж раніше", - йдеться у заяві.

Завершальний етап реформи - впровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в лікарнях - розпочинається у 2020 році.

"Це дозволить остаточно відійти від старої радянської системи, зламати хребет корупції в лікарнях і створити здорові умови для взаємодії лікаря та пацієнта. Досвід країн Європи демонструє, що цей етап буде складнішим, ніж перший. Бо є проблеми, і головна з них – бюджет", - зазначають активісти.

Вони нагадують, що сьогодні охорона здоров’я фінансується у розмірі 3% ВВП, незважаючи на те, що в Законі є пряма норма, яка зобов’язує виділяти на охорону здоров’я 5% ВВП, на рівні країн Європи.

"Реалізація цієї вимоги Закону дозволить впровадити зміни в лікарнях набагато швидше і суттєво підняти зарплати лікарів", - йдеться у заяві.

Громадські організації звертаються до Зеленського з вимогою публічно визначити свою позицію щодо трьох питань:

- Чи підтримуєте Ви принципи трансформації системи фінансування охорони здоров’я, яка зараз відбувається, і чи готові Ви допомогти прискорити реформу охорони здоров’я в лікарнях?

- Чи підтримуєте Ви команду реформаторів, яка зараз впроваджує медичну реформу?

- Чи зробите Ви все від Вас залежне, щоб забезпечити реалізацію норми Закону України про фінансування системи охорони на рівні 5% ВВП?

Активісти заявляють, що за будь-яких спроб зупинки реформи фінансування системи охорони здоров’я будь-яким політиком, пацієнтські організації та благодійні фонди готові взяти на себе координаційну роль в організації всіх форм мирного спротиву.

Заяву підписали: БО "БФ "Пацієнти України", БО "100% ЖИТТЯ", БФ "Таблеточки", ГО "Платформа здоров'я", ГО "Центр протидії корупції", ГО "Батьки за вакцинацію", БО "TBpeople Ukraine", ГО "Українська асоціація батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки", ГО "Об’єднання хворих на торсійну дистонію", БО "БФ "Діти з гемофілією", ВГО "Радість Руху", ГО "Гармонія Руху", ГО "Психічне здоров'я", ГО "Афіна. Жінки проти раку", Благодійний фонд пацієнтів "Крапля крові", БО "FREE ZONE", ГО "Бригантина міста Києва", БО "БФ "Запорука", ГО "Центр адвокації громадського здоров’я", БФ "СТОПРАК", ГО "Рідкісні імунні захворювання", БО "Від серця до серця", ГО "Щасливе материнство", м. Хмельницький, Вінницьке обласне відділення благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" м. Дніпро", БО "Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя", БО "Благодійне товариство "100 відсотків життя. Херсонський регіон", БО "100 відсотків життя. Київський регіон", БО "Клуб "Світанок", БО "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" м. Кривий Ріг", БО Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" м. Львів", Миколаївська благодійна організація "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "100 відсотків життя. Одеса", Благодійна організація "Світло надії", БО"Мережа 100 відсотків життя Рівне", БО "Луганське обласне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", СОГО "Клуб "Шанс", БО "Тернопільське благодійне товариство Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "Закарпатське благодійне товариство Мережі", БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Харків", Хмельницьке обласне відділення Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "Черкаське обласне відділення благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО " Чернівецьке Благодійне товариство Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "Чернігівське обласне відділення Благодійної організації Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "100 відсотків життя Івано-Франківськ", ФОП Тімнов Вадим Олександрович (лікар-педіатр), ГО "Центр соціальної інформації", м. Одеса, БО "Позитивні жінки", БО БФ "ВОЛНА", ГО "Альянс.Глобал", БФ "Нехай твоє серце б'ється", ГО "Ліки контроль", МБФ "Альянс громадського здоров’я" (Альянс), Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед", БО "Карітас України", БО "Український інститут політики громадського здоров'я", ГО "Дитинство - без СНІДУ"

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