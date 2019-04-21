Более 50 общественных организаций обеспокоены позицией Зеленского по медицинской реформе

Более 50 общественных организаций обратились к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разъяснить свою позицию по медицинской реформе, которую сейчас внедряет Министерство здравоохранения.

Об этом говорится в заявлении опубликованном на странице ОО "Пациенты Украины".

"Мы были шокированы Вашей оценкой трансформации системы здравоохранения во время дебатов кандидатов в президенты", - заявляют общественные организации.

Активисты напоминают, что необходимые для проведения медицинской реформы законы принимались Верховной Радой с 22 попытки благодаря усилиям нынешней команды Министерства здравоохранения Украины. Система, которую внедряет Минстерство, получила полную поддержку Всемирной организации здравоохранения и положительную оценку от экспертов из европейских стран.

"Первый этап реформы - реформа семейной медицины - начался в 2018 году и состоялся в несколько раз быстрее, чем аналогичные изменения в странах Европы. Своего семейного врача выбрали 27 млн украинцев. 70% наших сограждан довольны своим выбором. Тысячи семейных врачей уже почувствовали эффект первого этапа реформы и получили зарплаты в 3-5 раз раз выше, чем раньше", - говорится в заявлении.

Завершающий этап реформы - внедрение принципа "деньги следуют за пациентом" в больницах - начинается в 2020 году.

"Это позволит окончательно отойти от старой советской системы, сломать позвоночник коррупции в больницах и создать здоровые условия для взаимодействия врача и пациента. Опыт стран Европы показывает, что этот этап будет сложнее, чем первый. Потому что есть проблемы, и главная из них - бюджет", - отмечают активисты.

Они напоминают, что сегодня здравоохранение финансируется в размере 3% ВВП, несмотря на то, что в Законе есть прямая норма, которая обязывает выделять на здравоохранение 5% ВВП, на уровне стран.

"Реализация этого требования Закона позволит внедрить изменения в больницах гораздо быстрее и существенно поднять зарплаты врачей", - говорится в заявлении.

Общественные организации обращаются к Зеленскму с требованием публично определить свою позицию по трем вопросам:

- Поддерживаете ли Вы принципы трансформации системы финансирования здравоохранения, которая сейчас происходит, и готовы ли Вы помочь ускорить реформу здравоохранения в больницах?

- Поддерживаете ли Вы команду реформаторов, которая сейчас внедряет медицинскую реформу?

- Сделаете ли Вы все от Вас зависящее, чтобы обеспечить реализацию нормы Закона Украины о финансировании системы охраны на уровне 5% ВВП?

Активисты заявляют, что при любых попытках остановки реформы финансирования системы здравоохранения любым политиком, пациентские организации и благотворительные фонды готовы взять на себя координационную роль в организации всех форм мирного сопротивления.

Заявление подписали: БО "БФ" Пациенты Украины ", БО" 100% ЖИЗНЬ ", БФ" Таблеточки ", ОО" Платформа здоровья ", ОО" Центр противодействия коррупции ", ОО" Родители за вакцинацию ", БО" TBpeople Ukraine " ОО "Украинская ассоциация родителей недоношенных детей" Ранние пташки ", ОО" Объединение больных торсионную дистонию ", БО" БФ "Дети с гемофилией", ВОО "Радость движения", ОО "Гармония Движения", ОО "Психическое здоровье "я", ОО "Афина. Женщины против рака ", Благотворительный фонд пациентов" Капля крови ", БО" FREE ZONE ", ОО" Бригантина города Киева ", БО" БФ "Залог", ОО "Центр адвокации общественного здоровья", БФ "СТОПРАК", ОО " редкие иммунные заболевания ", БО" От сердца к сердцу ", ОО" Счастливое материнство ", м. Хмельницький, Винницкое областное отделение благотворительной организации" Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД ", БО" Благотворительное общество "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД "г.. Днепр", БО "Сеть 100 процентов жизни. Запорожье", БО "Благотворительное общество" 100 процентов же изни. Херсонский регион ", БО" 100 процентов жизни. Киевский регион ", БО" Клуб "Рассвет", БО "Благотворительное общество" Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД "г.. Кривой Рог", БУ Кировоградское областное отделение Всеукраинской благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД ", БО" Благотворительное общество "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД" г.. Львов ", Николаевская благотворительная организация" Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД ", БО" 100 процентов жизни. Одесса ", благотворительная организация "Свет надежды", БО "Сеть 100 процентов жизни Ровно", БО "Луга НСК областное общество "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД", СОГО "Клуб" Шанс ", БО" Тернопольское благотворительное общество благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД", БО "Закарпатское благотворительное общество Сети" , БО "сеть 100 процентов жизни" г. Харьков ", Хмельницкое областное отделение благотворительной организации" Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД ", БО" Черкасское областное отделение благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД" , БО "Черновицкое Благотворительное овариство благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД", БО "Черниговское областное отделение благотворительной организации Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД", БО "100 процентов жизни Ивано-Франковск", ООО Тимнов Вадим Александрович ( врач-педиатр), ОО "Центр социальной информации", м. Одеса, БО "Положительные женщины", БО БФ "ВОЛНА", ОО "Альянс.Глобал", БФ "Пусть твое сердце бьется", ОО "Лекарство контроль" МБФ "Альянс общественного здоровья" (Альянс), Запорожский областной благотворительный фонд "Гендер Зед", БО "Каритас Украины", БО "Украинский институт политики общественного здоровья", ОО "Детство - без СПИДа"

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