У "Борисполі" затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" викрили чоловіка, який перебував у розшуку Інтреполу за шахрайство.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Згідно із повідомленням, під час перевірки документів пасажира охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями. Ним виявився громадянин РФ, який прямував на рейс до Тель-Авіва.

Як зазначається, прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.

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