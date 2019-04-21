У "Борисполі" затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол
Неділя, 21 квітня 2019, 03:04
В міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" викрили чоловіка, який перебував у розшуку Інтреполу за шахрайство.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Згідно із повідомленням, під час перевірки документів пасажира охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями. Ним виявився громадянин РФ, який прямував на рейс до Тель-Авіва.
Як зазначається, прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.
Нагадуємо:
- У березні на Харківщині у ході проведення профілактичної операції "Розшук" поліцейські затримали 33-річного росіянина, який з 20 лютого перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу та Європолу. Він звинувачується правоохоронними органами РФ у скоєнні вбивства і зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.