Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Борисполі" затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

Неділя, 21 квітня 2019, 03:04

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" викрили чоловіка, який перебував у розшуку Інтреполу за шахрайство.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Згідно із повідомленням, під час перевірки документів пасажира охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями. Ним виявився громадянин РФ, який прямував на рейс до Тель-Авіва. 

Як зазначається, прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.

Нагадуємо:

  • У березні на Харківщині у ході проведення профілактичної операції "Розшук" поліцейські затримали 33-річного росіянина, який з 20 лютого перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу та Європолу. Він звинувачується правоохоронними органами РФ у скоєнні вбивства і зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів. 

Теми: ІнтерполПрикордонна службаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Інтерпол
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: