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В "Борисполе" задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол

Воскресенье, 21 апреля 2019, 03:04

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали мужчину, который находился в розыске Интрепола за мошенничество.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно сообщению, во время проверки документов пассажира пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями. Им оказался гражданин РФ, который направлялся на рейс в Тель-Авив.

Как отмечается, пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в г.Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Напоминаем:

  • В марте в Харьковской области в ходе проведения профилактической операции "Розыск" полицейские задержали 33-летнего россиянина, который с 20 февраля находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола. Он обвиняется правоохранительными органами РФ в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Темы: ИнтерполПограничная службаполиция
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