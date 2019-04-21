Порт Тартус в Сирії передадуть Росії в оренду майже на 50 років

6317 переглядів
Неділя, 21 квітня 2019, 03:32

Російське та сирійське керівництво найближчим часом мають підписати контракт про передачу порту Тартус в оренду РФ на 49 років для використання в економічних цілях.

Про це повідомив заступник голови уряду РФ з питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов, пише DW.

"Сподіваємося, що протягом тижня контракт буде підписаний, і на 49 років порт Тартус перейде в експлуатацію російського бізнесу", - цитує його агентство "Інтерфакс".

За словами Борисова, домовленості схвалені за підсумками його переговорів у суботу з президентом Сирії Башаром Асадом в Дамаску.

У попередньому порядку рішення було прийнято ще в грудні 2018 року на засіданні Міжурядової комісії Сирії і РФ, яку з російської сторони очолює Борисов.

У Тартусі знаходиться пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі. Там можуть розташовуватися до 11 бойових кораблів, включаючи і ті, які оснащені ядерними енергетичними установками.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Сирія Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як РФ ховає свої ПВК: Казарми для найманців будували під виглядом піонертабору 5 квітня 2019, 02:34
СБУ назвало фейком розслідування щодо "української ПВК" в Сирії 29 березня 2019, 10:17
У Сирії діє ПВК з російсько-українським корінням - розслідування 28 березня 2019, 22:41
Усі новини
Головні новини
Кучма проголосував і дав пораду "новому" президенту
Порошенко проголосував і звернувся до українців
На Шрі-Ланці нові вибухи, є загиблі
ЦВК повідомила перші дані про явку
Усі новини
сім'я

5 способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері

психологія

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

Instagram дня

Як фотограф подорожує разом зі своїм собакою