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Порт Тартус в Сирии передадут России в аренду почти на 50 лет

Воскресенье, 21 апреля 2019, 03:32

Российские и сирийские власти в ближайшее время должны подписать контракт о передаче порта Тартус в аренду РФ на 49 лет для использования в экономических целях.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, пишет DW.

"Надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - цитирует его агентство "Интерфакс".

По словам Борисова, договоренности одобрены по итогам его переговоров в субботу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

В предварительном порядке решение было принято еще в декабре 2018 года на заседании Межправительственной комиссии Сирии и РФ, которую с российской стороны возглавляет Борисов. 

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. Там могут располагаться до 11 боевых кораблей, включая и те, которые оснащены ядерными энергетическими установками.

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Темы: СирияРосcия
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