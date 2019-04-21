В МЗС Польщі пропонують скасувати роумінг для українців

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Неділя, 21 квітня 2019, 04:33

Польща ініціюватиме ряд нових пропозицій з боку ЄС для країн Східного партнерства для підвищення статусу цього проекту.

На цьому в інтерв’ю PAP наголосив заступник глави МЗС Польщі зі східних питань Марцін Пшидач, пише Укрінформ.

"З одного боку йдеться про зближення правових систем країн-партнерів до європейських систем, про моніторинг їх поступу у втіленні європейського доробку. Друга пропозиція Польщі - це ставка на галузеву співпрацю", - заявив Пшидач.

Він додав: якщо країни СП не можуть повністю адаптуватися до європейських стандартів, то це може бути зроблено, принаймні в окремих секторах. 

Прикладом таких дій він назвав, зокрема, скасовування оплати за дзвінки в роумінгу, що відчули б на собі прості люди, зокрема українці, які проживають в Польщі. Іншим прикладом він назвав інвестиції в інфраструктурні проекти, що фізично зблизило б країни Партнерства до ЄС.

Пшидач зазначив, що можна було б також встановити ротаційне головування в рамках Східного партнерства, що збільшило б рівень відповідальності цих країн за подальший розвиток цієї ініціативи. Крім того, йдеться про дозвіл участі країн Партнерства в окремих форумах ЄС.

Нагадуємо:

  • У Польщі за допомогою смартфонів порахували кількість українців – в січні там перебувало 1,27 млн наших громадян.
  • Східне партнерство – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

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Теми: Польща Східне партнерство мобільний зв'язок


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