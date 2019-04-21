Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД Польши предлагают отменить роуминг для украинцев

Воскресенье, 21 апреля 2019, 04:33

Польша будет инициировать ряд новых предложений со стороны ЕС для стран Восточного партнерства для повышения статуса этого проекта.

Об этом в интервью PAP заявил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач, пишет Укринформ.

"С одной стороны речь идет о сближении правовых систем стран-партнеров к европейским системам, о мониторинге их развития в воплощении европейского наследия. Второе предложение Польши - это ставка на отраслевую сотрудничество", - заявил Пшидач.

Он добавил, что если страны СП не могут полностью адаптироваться к европейским стандартам, то это может быть сделано, по крайней мере в отдельных секторах.

Примером таких действий он назвал, в частности, отмена оплаты за звонки в роуминге, что почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше. Другим примером он назвал инвестиции в инфраструктурные проекты, что физически приблизило бы страны Партнерства к ЕС.

Пшидач отметил, что можно было бы также установить ротационное председательство в рамках Восточного партнерства, что увеличило бы уровень ответственности этих стран за дальнейшее развитие этой инициативы. Кроме того, речь идет о разрешении участия стран Партнерства в отдельных форумах ЕС.

Напоминаем:

  • В Польше с помощью смартфонов посчитали количество украинцев - в январе там находилось 1,27 млн наших граждан.
  • Восточное партнерство - внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаВосточное партнерствомобильная связь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: