В МИД Польши предлагают отменить роуминг для украинцев

Польша будет инициировать ряд новых предложений со стороны ЕС для стран Восточного партнерства для повышения статуса этого проекта.

Об этом в интервью PAP заявил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач, пишет Укринформ.

"С одной стороны речь идет о сближении правовых систем стран-партнеров к европейским системам, о мониторинге их развития в воплощении европейского наследия. Второе предложение Польши - это ставка на отраслевую сотрудничество", - заявил Пшидач.

Он добавил, что если страны СП не могут полностью адаптироваться к европейским стандартам, то это может быть сделано, по крайней мере в отдельных секторах.

Примером таких действий он назвал, в частности, отмена оплаты за звонки в роуминге, что почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше. Другим примером он назвал инвестиции в инфраструктурные проекты, что физически приблизило бы страны Партнерства к ЕС.

Пшидач отметил, что можно было бы также установить ротационное председательство в рамках Восточного партнерства, что увеличило бы уровень ответственности этих стран за дальнейшее развитие этой инициативы. Кроме того, речь идет о разрешении участия стран Партнерства в отдельных форумах ЕС.

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