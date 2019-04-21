Генеральний інспектор бундесверу бачить в Росії загрозу миру в Європі

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Неділя, 21 квітня 2019, 06:55

Генеральний інспектор бундесверу Еберхард Цорн перерахував факти, що вказують на небезпеку Росії для Європи.

Про це він розказав виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише DW.

"Факти говорять самі за себе", - сказав Цорн, привівши в приклад анексію Росією українського півострова Крим, конфлікт на сході України і гібридну війну, отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері, а також порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Якщо договір припинить свою дію, світу буде потрібно нова угода, націлена на роззброєння, вважає генеральний інспектор бундесверу. На думку Цорна, до подібної угоди необхідно залучити не тільки Росію і Сполучені Штати, а й Китай.

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Теми: Німеччина Росія Європа ядерна зброя


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