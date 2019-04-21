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Генеральный инспектор бундесвера видит в России угрозу миру в Европе

Воскресенье, 21 апреля 2019, 06:55

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн  перечислил факты, указывающие на опасность России для Европы. 

Об этом он рассказал изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет DW.

"Факты говорят сами за себя", - сказал Цорн, приведя в пример аннексию Россией украинского полуострова Крым, конфликт на востоке Украины и гибридную войну, отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Если договор прекратит свое действие, миру потребуется новое соглашение, нацеленное на разоружение, считает генеральный инспектор бундесвера. По мнению Цорна, к подобному соглашению необходимо привлечь не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

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Темы: ГерманияРосcияЕвропаядерное оружие
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