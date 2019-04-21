В Україні проходить другий тур виборів

В Україні 21 квітня проходить другий тур виборів президента.

До нього вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський, які у першому турі набрали відповідно 15,95% та 30,24% голосів.

На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за місцевим часом.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ.

Перші результати Національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні з’являться о 20:00 21 квітня.

За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, о 20:00 будуть оголошені результати станом на 18 годину, а о 22:00 – станом на 20 годину.

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