В Україні проходить другий тур виборів
Неділя, 21 квітня 2019, 08:32
В Україні 21 квітня проходить другий тур виборів президента.
До нього вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський, які у першому турі набрали відповідно 15,95% та 30,24% голосів.
На дільницях, розташованих в Україні, голосування триватиме з 8 до 20 години. На закордонних – за місцевим часом.
Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ.
Перші результати Національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні з’являться о 20:00 21 квітня.
За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної, о 20:00 будуть оголошені результати станом на 18 годину, а о 22:00 – станом на 20 годину.
Нагадаємо:
- Перший тур виборів відбувся 31 травня. Оскільки жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосила про проведення другого туру.
Українська правда