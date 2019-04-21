В Украине проходит второй тур выборов

В Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента.

В него вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, которые в первом туре набрали соответственно 15,95% и 30,24% голосов.

На участках, расположенных в Украине, голосование продлится с 8 до 20 часов. На зарубежных - по местному времени.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ.

Первые результаты Национального экзит-пола после второго тура президентских выборов в Украине появятся в 20:00 21 апреля.

По словам директора фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, в 20:00 будут объявлены результаты по состоянию на 18 часов, а в 22:00 - по состоянию на 20 часов.

Напомним: