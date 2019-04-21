Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине проходит второй тур выборов

Воскресенье, 21 апреля 2019, 08:32

В Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента.

В него вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, которые в первом туре набрали соответственно 15,95% и 30,24% голосов.

На участках, расположенных в Украине, голосование продлится с 8 до 20 часов. На зарубежных - по местному времени.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ.

Первые результаты Национального экзит-пола после второго тура президентских выборов в Украине появятся в 20:00 21 апреля.

По словам директора фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, в 20:00 будут объявлены результаты по состоянию на 18 часов, а в 22:00 - по состоянию на 20 часов.

Напомним:

  • Первый тур выборов состоялся 31 мая. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявила о проведении второго тура.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: