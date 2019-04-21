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Одна дільниця в Україні не відкрилася

Неділя, 21 квітня 2019, 10:09
Одна дільниця в Україні не відкрилася

Одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.

Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Національна поліція констатує, що на сьогоднішній ранок не відкрито всього одну дільницю. Дільнична виборча комісія не приступила до роботи. Це населений пункт Лебединське Донецької області, на лінії розмежування", - повідомив Князєв.

За словами глави Нацполіції, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців, які тепер позбавлені права проголосувати.

"Ми відкрили кримінальне провадження за статтею 157 КК, і найближчим часом Головне управління Нацполіції в Донецькій області відзвітує про розслідування та перспектив винесення підозри особам, які будуть вважатися винними", - сказав Князєв.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук пояснила причини такої ситуації. Каже, що члени комісії бояться їхати в небезпечний регіон.

"Наскільки мені відомо, базова причина (невідкриття дільниці – УП) пов'язана саме зі специфікою цього регіону і знаходженням цієї дільниці майже на лінії розмежування", - сказала вона.

Князєв також повідомив, що в Кагарлицькому районі Київщини один виборець, отримавши бюлетень, не вкинув його в урну, а втік з бюлетенем.

Крім того, глава Нацполіції додав, що оскільки в "день тиші" було багато повідомлень про замінування, у неділю поліція створила більше 150 вибухотехнічних груп по всій державі.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019поліція
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