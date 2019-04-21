Один участок в Украине не открылся – Князев

6782 просмотра
Воскресенье, 21 апреля 2019, 10:09

Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству - в с. Лебединское Волновахского района.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии разграничения", - сообщил Князев.

По словам главы Нацполиции, на этом участке зарегистрировано 680 избирателей, которые теперь лишены права проголосовать.

"Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК, и в ближайшее время Главное управление Нацполиции в Донецкой области отчитается о расследовании и перспективах вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными", - сказал Князев.

Он также сообщил, что в Кагарлыкском районе Киевской области один избиратель, получив бюллетень, не положил туда его в урну, а убежал с бюллетенем.

Кроме того, глава Нацполиции добавил, что поскольку в "день тишины" было много сообщений о заминировании, в воскресенье полиция создала более 150 взрывотехнических групп по всей стране.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине проходит второй тур выборов 21 апреля 2019, 08:32
Суд решил не снимать Зеленского с выборов 21 апреля 2019, 01:44
"Черный"политтехнолог работал в Киеве на канале, который связывают с Порошенко - Spiegel 21 апреля 2019, 00:09
Все новости
Главные новости
В церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, десятки погибших
Полиция расследует стрельбу в Каменском как "покушение на убийство" активиста
Более 50 общественных организаций обеспокоены позицией Зеленского по медицинской реформе
Уже третий суд стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Все новости
здоровье

7 самых распространенных мифов о диетах

здоровье

Диетолог рассказал, как распознать свой тип живота и быстро от него избавиться

здоровье

Болеют только мужчины? Что следует знать о гемофилией

Поиск по сайту
Архив
Весь архів