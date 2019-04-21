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Один участок в Украине не открылся – Князев

Воскресенье, 21 апреля 2019, 10:09
Один участок в Украине не открылся – Князев

Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству - в с. Лебединское Волновахского района.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии разграничения", - сообщил Князев.

По словам главы Нацполиции, на этом участке зарегистрировано 680 избирателей, которые теперь лишены права проголосовать.

"Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК, и в ближайшее время Главное управление Нацполиции в Донецкой области отчитается о расследовании и перспективах вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными", - сказал Князев.

Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук объяснила причины такой ситуации. Говорит, что члены комиссии боятся ехать в опасный регион.

"Насколько мне известно, базовая причина (неоткрытия участка - УП) связана именно со спецификой этого региона и нахождением этого участка почти на линии разграничения", - сказала она.

Князев также сообщил, что в Кагарлыкском районе Киевской области один избиратель, получив бюллетень, не положил туда его в урну, а убежал с бюллетенем.

Кроме того, глава Нацполиции добавил, что поскольку в "день тишины" было много сообщений о заминировании, в воскресенье полиция создала более 150 взрывотехнических групп по всей стране.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019полиция
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