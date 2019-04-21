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Посол США сподівається на активність українців у другому турі виборів

Неділя, 21 квітня 2019, 10:51

У посольстві США в Україні сподіваються на активну участь громадян України у другому турі президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в заяві посла США в Україні Марі Йованович.

"Я і мої колеги з посольства США разом з народом України очікуємо сьогодні демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України. Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують", - йдеться у заяві на сторінціпосольства у Facebook.

Явка на виборах в першому турі становила 63,52%. У другий тур президентських виборів вийшли керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Теми: США
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