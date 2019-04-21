Посол США надеется на активность украинцев во втором туре выборов

В посольстве США в Украине надеются на активное участие граждан Украины во втором туре президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посла США в Украине Мари Йованович.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающе избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", - говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%. Во второй тур президентских выборов вышли руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.