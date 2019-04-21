Нелегкий вибір: на деяких дільницях бракує бюлетенів і скриньок для них
На кількох виборчих дільницях під час початку голосування не вистачало бюлетенів та скриньок для них.
Про це повідомляє громадянська мережа "Опора".
За її інформацією, на Волині низка виборчих дільниць отримала на 1-13 бюлетенів менше, ніж виборців у списку. Зокрема, це сталося на 15 дільницях у 4-х округах - №№ 20, 21, 22 і 23.
На виборах у Житомирській та Хмельницькій областях "Опора" зафіксувала брак скриньок для голосування. на Хмельниччині з цією проблемою стикнулися на 3-х виборчих дільницях. Тут поставили лише по 1 скриньці, хоча треба мінімум 2. В одній з комісій пояснили, що другу скриньку не поставили, оскільки не мали чим її опломбувати, в другій - не хотіли виставляти другу скриньку, оскільки в них мало виборців.
На Житомирщині схожа ситуація. В обласному центрі, в окрузі №62, на двох дільницях не вистачало по одній скриньці. По області бракувало ще 13-ти.