Нелегкий вибір: на деяких дільницях бракує бюлетенів і скриньок для них

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Неділя, 21 квітня 2019, 11:13

На кількох виборчих дільницях під час початку голосування не вистачало бюлетенів та скриньок для них.

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора".

За її інформацією, на Волині низка виборчих дільниць отримала на 1-13 бюлетенів менше, ніж виборців у списку. Зокрема, це сталося на 15 дільницях у 4-х округах - №№ 20, 21, 22 і 23.

На виборах у Житомирській та Хмельницькій областях "Опора" зафіксувала брак скриньок для голосування. на Хмельниччині з цією проблемою стикнулися на 3-х виборчих дільницях. Тут поставили лише по 1 скриньці, хоча треба мінімум 2. В одній з комісій пояснили, що другу скриньку не поставили, оскільки не мали чим її опломбувати, в другій - не хотіли виставляти другу скриньку, оскільки в них мало виборців.

На Житомирщині схожа ситуація. В обласному центрі, в окрузі №62, на двох дільницях не вистачало по одній скриньці. По області бракувало ще 13-ти.

Українська правда

Теми: вибори президента 2019 Зеленський Порошенко


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