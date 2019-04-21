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Нелегкий выбор: на некоторых участках не хватает бюллетеней и урн для них

Воскресенье, 21 апреля 2019, 11:13

На нескольких избирательных участках во время начала голосования не хватало бюллетеней и урн для них.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

По ее информации, на Волыни ряд избирательных участков получил на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей в списке. В частности, это произошло на 15 участках в 4-х округах - №№ 20, 21, 22 и 23.

На выборах в Житомирской и Хмельницкой областях "Опора" зафиксировала отсутствие урн для голосования. в Хмельницкой с этой проблемой столкнулись на 3-х избирательных участках. Здесь поставили только по 1 урне, хотя нужны минимум 2. В одной из комиссий объяснили, что вторую урну не поставили, поскольку не было чем ее опломбировать, во второй - не хотели выставлять вторую урну, поскольку у них мало избирателей.

В Житомирской области похожая ситуация. В областном центре, в округе №62, на двух участках не хватало по одной урне. По области не хватало еще 13-ти.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ЗеленскийПорошенко
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