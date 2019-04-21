На Тернопільщині на дільниці помер виборець

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Неділя, 21 квітня 2019, 11:17

У Тернопільській області на виборчій дільниці помер виборець.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в неділю.

За її словами, це сталося на виборчій дільниці №610496.

Водночас МВС повідомило у Twitter, що в Тернопільській області на виборчій дільниці помер чоловік 1944 року народження.

Українська правда

Теми: вибори президента 2019


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