На Тернопільщині на дільниці помер виборець

У Тернопільській області на виборчій дільниці помер виборець.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в неділю.

За її словами, це сталося на виборчій дільниці №610496.

Станом на 11 ранку:



✔️До поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу;

✔️У Тернопільській області на виборчий дільниці помер громадянин 1944 року народження;

✔️В Харківській обл. невідомі пошкодили дільницю. pic.twitter.com/N1Dg4Kz7RZ — МВС України (@MVS_UA) 21 квітня 2019 р.

Водночас МВС повідомило у Twitter, що в Тернопільській області на виборчій дільниці помер чоловік 1944 року народження.