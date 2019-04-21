На Тернопільщині на дільниці помер виборець
У Тернопільській області на виборчій дільниці помер виборець.
Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в неділю.
За її словами, це сталося на виборчій дільниці №610496.
Станом на 11 ранку:— МВС України (@MVS_UA) 21 квітня 2019 р.
✔️До поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу;
✔️У Тернопільській області на виборчий дільниці помер громадянин 1944 року народження;
✔️В Харківській обл. невідомі пошкодили дільницю. pic.twitter.com/N1Dg4Kz7RZ
Водночас МВС повідомило у Twitter, що в Тернопільській області на виборчій дільниці помер чоловік 1944 року народження.
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