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На Тернопільщині на дільниці помер виборець

Неділя, 21 квітня 2019, 11:17

У Тернопільській області на виборчій дільниці помер виборець.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в неділю.

За її словами, це сталося на виборчій дільниці №610496.

Водночас МВС повідомило у Twitter, що в Тернопільській області на виборчій дільниці помер чоловік 1944 року народження.

Українська правда
Теми: вибори президента 2019
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