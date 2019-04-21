В Тернопольской области на участке умер избиратель

В Тернопольской области на избирательном участке умер избиратель.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в воскресенье.

По ее словам, это произошло на избирательном участке №610496.

Станом на 11 ранку:



✔️До поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу;

✔️У Тернопільській області на виборчий дільниці помер громадянин 1944 року народження;

✔️В Харківській обл. невідомі пошкодили дільницю. pic.twitter.com/N1Dg4Kz7RZ — МВС України (@MVS_UA) 21 квітня 2019 р.

В то же время МВД сообщило в Twitter, что в Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина 1944 года рождения.