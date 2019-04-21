В Тернопольской области на участке умер избиратель

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 11:17

В Тернопольской области на избирательном участке умер избиратель.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в воскресенье.

По ее словам, это произошло на избирательном участке №610496.

В то же время МВД сообщило в Twitter, что в Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина 1944 года рождения.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019


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