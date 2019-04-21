В Тернопольской области на участке умер избиратель
Воскресенье, 21 апреля 2019, 11:17
В Тернопольской области на избирательном участке умер избиратель.
Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в воскресенье.
По ее словам, это произошло на избирательном участке №610496.
Станом на 11 ранку:— МВС України (@MVS_UA) 21 квітня 2019 р.
✔️До поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу;
✔️У Тернопільській області на виборчий дільниці помер громадянин 1944 року народження;
✔️В Харківській обл. невідомі пошкодили дільницю. pic.twitter.com/N1Dg4Kz7RZ
В то же время МВД сообщило в Twitter, что в Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина 1944 года рождения.
Украинская правда