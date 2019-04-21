Явка на 11 годину вища, ніж у першому турі

Станом на 11 годину ранку участь у другому турі виборів президента взяли 18,15% виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК за даними з усіх 199 територіальних виборчих округів.

Найбільша активність виборців у Запорізькій області (24,62%), а також у Дніпропетровській (23,21%) та Миколаївській (22,95%) областях.

Найменше виборців проголосувало в Закарпатській області (8,64%), а також в Івано-Франківській (10,81%), Чернівецькій (10,9%) та Тернопільській (11,6%) областях.

У Києві станом на 11 годину проголосувало 16,45% виборців.

Нагадаємо:

Під час голосування в першому турі виборів президента 31 березня явка станом на 11 годину становила 16,65%.