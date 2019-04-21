Явка на 11:00 выше, чем в первом туре

По состоянию на 11:00 утра участие во втором туре выборов президента приняли 18,15% избирателей.

Об этом сообщается на сайте ЦИК по данным из всех 199 территориальных избирательных округов.

Наибольшая активность избирателей в Запорожской области (24,62%), а также в Днепропетровской (23,21%) и Николаевской (22,95%) областях.

Меньше всего избирателей проголосовало в Закарпатской области (8,64%), а также в Ивано-Франковской (10,81%), Черновицкой (10,9%) и Тернопольской (11,6%) областях.

В Киеве по состоянию на 11:00 проголосовало 16,45% избирателей.

Напомним: